Такі неспокійні дні стали вже буденністю для Кримського півострова. Саме тому окупанти всіляко намагаються замовчати подібні явища.

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Дим у Феодосії

Місцеві жителі Феодосії повідомляють, що у місті раптово виникла пожежа. Над містом фіксують стовп густого темного диму, який неможливо не помітити. За словами очевидців, спочатку був вибух у промзоні на вулиці Меліораторів, а потім вже сталося загоряння.

Офіційної інформації як від української влади, так і від окупаційної адміністрації наразі не надходило.

Потужна пожежа у Феодосії: дивіться відео

Дива на Кримському півострові