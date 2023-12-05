Россияне обустроили склад боеприпасов во временно оккупированном Донецке. Около него захватчики оставили реактивную систему залпового огня "Град".

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Детали операции ССО

Операторы 73 морского центра Сил специальных операций ВС Украины проводили разведку на Донецком направлении. Они заметили вражеский склад и "Град".

С помощью беспилотного авиационного комплекса экипаж спецназовцев нанес удары по обеим целям. В результате и склад, и "Град" были уничтожены.

На кадрах можно увидеть территорию склада, снятую дроноводом. Также на видео показан момент атаки и ее последствия. Взрыв был настолько мощным, что он был виден в километрах.

Уничтожение вражеского склада и "Града": видео ССО



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