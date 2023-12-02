Украинские защитники показали, как они отправляли окrупантов в ад на Харьковщине.
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Обнаружили и ударили
Известно, что по врагу удачно отработали аэроразведчики первой стрелковой роты Луцкого батальона 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Заручившись поддержкой подразделений 41 отдельной механизированной бригады, они уничтожили вражеский блиндаж с личным составом на Купянском направлении.
Оккупанты сразу прибыли в ад, где черти как раз доводили до кипения смолу в одном из своих котлов! Дальше будет еще жарче, еще хлопчатей, еще жарче!
– пообещали военные.
Украинцы уничтожают российскую нечисть в Харьковской области: видео 100 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ
Зеленский посетил командный пункт в Купянске
30 ноября президент Украины прибыл в Купянское направление. Глава государства посетил передовой командный пункт. Вместе с ним на самом горячем участке фронта побывал и министр обороны Рустем Умеров. Во время совещания с военными Зеленский заслушал доклад командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.
Также президент наградил пятерых военнослужащих и передал 18 наград для вручения по месту службы.