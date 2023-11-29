По оккупантам наши защитники ударили 28 ноября. Сделали это благодаря информации, предоставленной неравнодушными гражданами.

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Что известно об ударе ВСУ

Раздобыли для ВСУ необходимые данные силы сопротивления на оккупированной Херсонщине. Благодаря этому украинские защитники смогли нанести удар по зданию, где заседали оккупанты.

Удар от ВСУ по оккупантам / СтратКом ВСУ:



По данным росСМИ, под обстрел попало здание ОМВД России "Новокаховский". Они заявляют, что погибшие оккупанты были полицейскими. Они получили тяжелые ранения и были госпитализированы. По данным росСМИ, под обстрел попало здание ОМВД России "Новокаховский". Они заявляют, что погибшие оккупанты были полицейскими. Они получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Справка! На территории временно оккупированного Запорожья продолжается работа украинских партизан. Так, 23 октября 2023 года они подняли в воздух автомобиль с представителями российской ФСБ. Среди них – российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины.

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