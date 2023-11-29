По оккупантам наши защитники ударили 28 ноября. Сделали это благодаря информации, предоставленной неравнодушными гражданами.
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Что известно об ударе ВСУ
Раздобыли для ВСУ необходимые данные силы сопротивления на оккупированной Херсонщине. Благодаря этому украинские защитники смогли нанести удар по зданию, где заседали оккупанты.
Удар от ВСУ по оккупантам / СтратКом ВСУ:
По данным росСМИ, под обстрел попало здание ОМВД России "Новокаховский". Они заявляют, что погибшие оккупанты были полицейскими. Они получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
Потери врага: последние новости
- Во время пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере 300 тысяч своих воинов и тысячи единиц техники, в том числе корабли.
- Украинские военные наносят врагу потери также и в Черном море. В частности, ВСУ смогли уничтожить несколько важных кораблей Черноморского флота России.
- Кроме этого, оккупанты сами помогают защитникам Украины, уменьшая свой боевой состав. За месяц 810 бригада морской пехоты России потеряла около 50 солдат из-за подрывов на собственных минах.
- Кроме этого, российские партизаны помогают ВСУ наносить армии противника потери. В частности, они сожгли вражеский самолет. По словам борцов против режима Путина, объектом "почти ритуального сожжения" стал боевой самолет Су-27.