29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что на войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере 300 тысяч своих воинов и тысячи единиц техники, в том числе корабли. Об этом пишет 24 Канал.
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Украина разрушает возможности врага
Генсек НАТО отметил, что в этой войне Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил: сотни самолетов, тысячи танков и более 300 тысяч военных.
Однако украинские воины наносят врагу потери не только на фронте, но и в тылу России и Черном море. В частности, ВСУ смогли уничтожить несколько важных кораблей Черноморского флота России. Это позволило экспортировать зерно из портов Одессы. И это, как отметил Столтенберг, огромный шаг, ведь это разрушает возможности Кремля.
В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность,
– сказал он.
Столтенберг подметил, что Украина продолжает наносить России большие потери – это показывает мужество наших защитников и то, что военная помощь от других стран эффективно помогает уничтожать врага. Поэтому очень важно, чтобы поставки оружия продолжались.
Потери России в тяжелой технике
- Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 5 538 танков, 10 312 боевых бронированных машин, 7 908 артиллерийских систем, 910 РСЗО и 600 средств ПВО.
- Что касается авиации, то "вторая армия мира" потеряла уже 323 самолета и 324 вертолета. Сбитых же беспилотников оперативно-тактического уровня на счету наших защитников уже вообще 5 944.
- Тем временем Черноморский флот не досчитался 22 корабля и катера. Также Украине удалось уничтожить одну важную подлодку врага "Ростов-на-Дону".