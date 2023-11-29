29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что на войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере 300 тысяч своих воинов и тысячи единиц техники, в том числе корабли. Об этом пишет 24 Канал.

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Украина разрушает возможности врага

Генсек НАТО отметил, что в этой войне Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил: сотни самолетов, тысячи танков и более 300 тысяч военных.

Однако украинские воины наносят врагу потери не только на фронте, но и в тылу России и Черном море. В частности, ВСУ смогли уничтожить несколько важных кораблей Черноморского флота России. Это позволило экспортировать зерно из портов Одессы. И это, как отметил Столтенберг, огромный шаг, ведь это разрушает возможности Кремля.

В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность,

– сказал он.

Столтенберг подметил, что Украина продолжает наносить России большие потери – это показывает мужество наших защитников и то, что военная помощь от других стран эффективно помогает уничтожать врага. Поэтому очень важно, чтобы поставки оружия продолжались.

Потери России в тяжелой технике