С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли 327580 военных. В то же время в Генштабе заметили, что цифры могут быть выше, из-за интенсивности боевых действий вести статистику сложно.

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Потери русской армии по состоянию на 29 ноября

  • личного состава – около 327580 (+1140) человек,
  • танков – 5538 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 10312 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 7908 (+32) ед,
  • РСЗО – 910 (+3) ед,
  • средства ПВО – 600 (+3) ед,
  • самолетов – 323 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5944 (+39),
  • крылатые ракеты – 1567 (+2),
  • корабли /катера – 22 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10348 (+46) ед,
  • специальная техника – 1121 (+8)

Потери врага
Потери врага на 29 ноября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне за ноябрь потеряли рекордное количество военных

  • Разведка Великобритании сообщает, что за ноябрь 2023 года российская армия потеряла рекордное количество единиц личного состава. Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года. Причиной невероятного количества ликвидированных Вооруженными Силами окупантов является битва за Авдеевку.
  • Разведка Британии, опираясь на ежедневные отчеты потерь российской армии , подсчитали, что в среднем кафиры за ноябрь теряли по 931 единицы личного состава в день. Ранее самым "смертоносным" для захватчиков был март 2023 года – когда шла битва за Бахмут. Тогда Россия теряла по 776 окупантов в день.
  • Разведка Британии, опираясь на ежедневные отчеты потерь российской армии, подсчитали, что в среднем оккупанты за ноябрь теряли по 931 единицы личного состава в день. Ранее самым "смертоносным" для захватчиков был март 2023 года – когда шла битва за Бахмут. Тогда Россия теряла по 776 окупантов в день.