С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли 327580 военных. В то же время в Генштабе заметили, что цифры могут быть выше, из-за интенсивности боевых действий вести статистику сложно.

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Потери русской армии по состоянию на 29 ноября

личного состава – около 327580 (+1140) человек,

танков – 5538 (+15) ед,

боевых бронированных машин – 10312 (+27) ед,

артиллерийских систем – 7908 (+32) ед,

РСЗО – 910 (+3) ед,

средства ПВО – 600 (+3) ед,

самолетов – 323 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5944 (+39),

крылатые ракеты – 1567 (+2),

корабли /катера – 22 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10348 (+46) ед,

специальная техника – 1121 (+8)



Потери врага на 29 ноября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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