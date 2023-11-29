С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли 327580 военных. В то же время в Генштабе заметили, что цифры могут быть выше, из-за интенсивности боевых действий вести статистику сложно.
Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
Потери русской армии по состоянию на 29 ноября
- личного состава – около 327580 (+1140) человек,
- танков – 5538 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 10312 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 7908 (+32) ед,
- РСЗО – 910 (+3) ед,
- средства ПВО – 600 (+3) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5944 (+39),
- крылатые ракеты – 1567 (+2),
- корабли /катера – 22 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10348 (+46) ед,
- специальная техника – 1121 (+8)
Потери врага на 29 ноября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Россияне за ноябрь потеряли рекордное количество военных
- Разведка Великобритании сообщает, что за ноябрь 2023 года российская армия потеряла рекордное количество единиц личного состава. Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года. Причиной невероятного количества ликвидированных Вооруженными Силами окупантов является битва за Авдеевку.
- Разведка Британии, опираясь на ежедневные отчеты потерь российской армии , подсчитали, что в среднем кафиры за ноябрь теряли по 931 единицы личного состава в день. Ранее самым "смертоносным" для захватчиков был март 2023 года – когда шла битва за Бахмут. Тогда Россия теряла по 776 окупантов в день.
- Разведка Британии, опираясь на ежедневные отчеты потерь российской армии, подсчитали, что в среднем оккупанты за ноябрь теряли по 931 единицы личного состава в день. Ранее самым "смертоносным" для захватчиков был март 2023 года – когда шла битва за Бахмут. Тогда Россия теряла по 776 окупантов в день.