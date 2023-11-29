З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 327 580 військових. Водночас у Генштабі зауважили, що цифри можуть бути й вищими: через інтенсивність бойових дій вести статистику складно.

Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Втрати російської армії станом на 29 листопада

особового складу – близько 327580 (+1140) осіб,

танків – 5538 (+15),

бойових броньованих машин – 10312 (+27),

артилерійських систем – 7908 (+32),

РСЗВ – 910 (+3),

засобів ППО – 600 (+3),

літаків – 323 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39),

крилатих ракет – 1567 (+2),

кораблів /катерів – 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 10348 (+46),

спеціальної техніки – 1121 (+8).



Втрати ворога на 29 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росіяни за листопад втратили рекордну кількість військових