З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 327 580 військових. Водночас у Генштабі зауважили, що цифри можуть бути й вищими: через інтенсивність бойових дій вести статистику складно.
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Втрати російської армії станом на 29 листопада
- особового складу – близько 327580 (+1140) осіб,
- танків – 5538 (+15),
- бойових броньованих машин – 10312 (+27),
- артилерійських систем – 7908 (+32),
- РСЗВ – 910 (+3),
- засобів ППО – 600 (+3),
- літаків – 323 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39),
- крилатих ракет – 1567 (+2),
- кораблів /катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10348 (+46),
- спеціальної техніки – 1121 (+8).
Втрати ворога на 29 листопада 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росіяни за листопад втратили рекордну кількість військових
- Розвідка Британії повідомляє, що за листопад 2023 року російська армія втратила рекордну кількість одиниць особового складу. Попередній рекорд був встановлений у березні цього року. Причиною неймовірної кількості ліквідованих Збройними Силами окупантів є битва за Авдіївку.
- Розвідка Британії, опираючись на щоденні звіти втрат російської армії, підрахували, що в середньому окупанти за листопад втрачали по 931 одиниці особового складу на день. Раніше найбільш "смертоносним" для загарбників був березень 2023 року – коли тривала битва за Бахмут. Тоді Росія втрачала по 776 окупантів на день.