29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що на війні проти України Росія втратила щонайменше 300 тисяч своїх вояк і тисячі одиниць техніки, зокрема кораблі. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Понад тисяча військових та понад 30 артилерійських систем: втрати ворога на 29 листопада

Україна руйнує спроможності ворога

Генсек НАТО зазначив, що у цій війні Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил: сотні літаків, тисячі танків і більше ніж 300 тисяч військових.

Однак українські воїни завдають ворогу втрат не лише на фронті, а й в тилу Росії та у Чорному морі. Зокрема ЗСУ змогли знищити кілька важливих кораблів Чорноморського флоту Росії. Це дозволило експортувати зерно з портів Одеси. І це, як зазначив Столтенберг, величезний крок, адже це руйнує спроможності Кремля.

У Чорному морі українці відтіснили російський флот і встановили маршрути для експорту зерна, зміцнивши глобальну продовольчу безпеку,

– сказав він.

Столтенберг підмітив, що Україна продовжує завдавати великих втрат Росії – це показує мужність наших захисників і те, що військова допомога від інших країн ефективно допомагає нищити ворога. Тому дуже важливо, щоб постачання зброї продовжувалося.

Втрати Росії у важкій техніці