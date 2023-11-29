29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що на війні проти України Росія втратила щонайменше 300 тисяч своїх вояк і тисячі одиниць техніки, зокрема кораблі. Про це пише 24 Канал.
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Україна руйнує спроможності ворога
Генсек НАТО зазначив, що у цій війні Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил: сотні літаків, тисячі танків і більше ніж 300 тисяч військових.
Однак українські воїни завдають ворогу втрат не лише на фронті, а й в тилу Росії та у Чорному морі. Зокрема ЗСУ змогли знищити кілька важливих кораблів Чорноморського флоту Росії. Це дозволило експортувати зерно з портів Одеси. І це, як зазначив Столтенберг, величезний крок, адже це руйнує спроможності Кремля.
У Чорному морі українці відтіснили російський флот і встановили маршрути для експорту зерна, зміцнивши глобальну продовольчу безпеку,
– сказав він.
Столтенберг підмітив, що Україна продовжує завдавати великих втрат Росії – це показує мужність наших захисників і те, що військова допомога від інших країн ефективно допомагає нищити ворога. Тому дуже важливо, щоб постачання зброї продовжувалося.
Втрати Росії у важкій техніці
- Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 5 538 танків, 10 312 бойових броньованих машин, 7 908 артилерійських систем, 910 РСЗВ та 600 засобів ППО.
- Що стосується авіації, то "друга армія світу" втратила вже 323 літаки та 324 гелікоптери. Натомість збитих безпілотників оперативно-тактичного на рахунку наших захисників вже взагалі 5 944.
- Тим часом Чорноморський флот не дорахувався 22 кораблів та катерів. Також Україні вдалося знищити один важливий підводний човен ворога "Ростов-на-Дону".