Своими мыслями поделился генерал морской пехоты США в отставке Джеймс Л. Джонс в интервью изданию. В частности, его опылили, возможна ли еще решающая победа на поле боя для любой из сторон.
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Генерал ответил, что похоже, что нет. Несмотря на то, что амбиции обеих сторон не изменились, на фронте, по его словам, ни одна из сторон не имеет явных преимуществ.
В то же время он выразил уверенность, что Кремлю не по силам захватить Украину.
Если посмотреть на происходящее сейчас на поле боя, я не вижу окончательного преимущества ни одной из сторон, за исключением того, что почти нет сомнений в том, что России не удастся захватить Украину как государство.
– отметил Джеймс Л. Джонс.
В России не могут определиться с целями
- Недавно аналитики Института изучения войны заметили, что в России очевидно не могут прийти к консенсусу относительно того, что именно они сочтут победой в войне против Украины.
- И хотя в российском информационном пространстве обеспокоенность темой войны только растет, в Кремле не могут определиться с военными целями.
- Более того, там обновили тему вероятности паузы в войне, этого в Кремле, похоже, опасаются. Мол, это даст время Западу вооружить ВСУ.