Соответствующее видео было обнародовано на странице легиона "Свобода России". Самолет испепелили на авиабазе, расположенной в глубоком тылу врага.
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Партизаны испепелили российский самолет
В ночь на 10 марта 2023 года во Владивостоке партизаны сожгли боевой самолет.
"Ничего не произошло" на авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края, где базируется 22 гвардейский авиаполк ПКС РФ,
– говорится в сообщении.
Борцы против режима Путина добавили, что объектом "почти ритуального сожжения" стал боевой самолет Су-27.
"Авторы улучшения статистики ВСУ прислали нам соответствующее видео. Приморские партизаны?" – подытожили в "Свобода России".
Партизаны сожгли самолет оккупантов: видео
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Партизаны приготовили много подарков для Курской области
Борцы против режима Путина недавно обратились к жителям Курской области. В первую очередь, к тем, которых заставляют строить укрепления для путинской армии.
Мы приготовили очень много подарков, поэтому настоятельно рекомендуем – не выходите на работу следующие 2 недели, саботируйте работу. А лучше присоединяйтесь к нам, будем вместе бороться за свободу России,
– заявили они.
На видео можно увидеть, что у ног партизан лежат мины, а также небольшой зеленый ящик – вероятно, с боеприпасами.
Общие потери России
С начала полномасштабной войны оккупационная армия несет значительные потери. По состоянию на утро 10 марта ВСУ ликвидировали почти 157 тысяч захватчиков. Также украинские бойцы испепелили немало их техники, в частности:
- танков – 3 448;
- боевых бронированных машин – 6742;
- артиллерийских систем – 2 475;
- РСЗО – 491;
- средств ПВО – 256;
- самолетов – 304;
- вертолетов – 289;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2107;
- крылатых ракет – 907;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5337;
- специальной техники – 240.