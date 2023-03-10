Соответствующее видео было обнародовано на странице легиона "Свобода России". Самолет испепелили на авиабазе, расположенной в глубоком тылу врага.

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Партизаны испепелили российский самолет

В ночь на 10 марта 2023 года во Владивостоке партизаны сожгли боевой самолет.

"Ничего не произошло" на авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края, где базируется 22 гвардейский авиаполк ПКС РФ,

– говорится в сообщении.

Борцы против режима Путина добавили, что объектом "почти ритуального сожжения" стал боевой самолет Су-27.

"Авторы улучшения статистики ВСУ прислали нам соответствующее видео. Приморские партизаны?" – подытожили в "Свобода России".

Партизаны сожгли самолет оккупантов: видео

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Партизаны приготовили много подарков для Курской области

Борцы против режима Путина недавно обратились к жителям Курской области. В первую очередь, к тем, которых заставляют строить укрепления для путинской армии.

Мы приготовили очень много подарков, поэтому настоятельно рекомендуем – не выходите на работу следующие 2 недели, саботируйте работу. А лучше присоединяйтесь к нам, будем вместе бороться за свободу России,

– заявили они.

На видео можно увидеть, что у ног партизан лежат мины, а также небольшой зеленый ящик – вероятно, с боеприпасами.

Общие потери России

С начала полномасштабной войны оккупационная армия несет значительные потери. По состоянию на утро 10 марта ВСУ ликвидировали почти 157 тысяч захватчиков. Также украинские бойцы испепелили немало их техники, в частности: