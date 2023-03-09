9 марта в сети появилось видео, в котором борцы против режима Путина сообщили, что продолжают действовать в Курской области и приготовили "подарки". Об этом пишет 24 Канал.

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Борцы обратились к россиянам

Борцы против режима Путина обратились к жителям Курской области, прежде всего к тем, кого заставляют строить укрепления для путинской армии.

Мы приготовили очень много подарков, поэтому настоятельно рекомендуем – не выходите на работу следующие 2 недели, саботируйте работу. А лучше присоединяйтесь к нам, будем вместе бороться за свободу России,

– заявили они.

На видео можно увидеть, что возле ног бойцов лежат мины. Также там лежит маленький зеленый ящик – возможно, с боеприпасами.

Обращение партизан к россиянам: смотрите видео

Партизаны засветились в Плехово

На видеозаписи позади бойцов виднеется название населенного пункта, возле которого находятся – село Плехово Суджанского района Курской области. Если двигаться от границы Сумской области напрямую через лес, то этот населенный пункт чуть более в 2 километрах от Украины.

Где находится Плехово: карта