Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Что известно о самоуничтожении окупантов

Королев рассказал, что в районе временно оккупированных Крынок Херсонской области одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ.

Российские захватчики мотивировали свой отказ отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями, а также тем, что у них отсутствуют разведывательные данные.

По словам спикера, штурмовые действия также усложняют минные заграждения, сделанные оккупантами.

Карты этих минных полей засекречены, а информацию штурмовым подразделениям окупантов передают только по квадратам и без четких координат,
– добавил он.

Так, за месяц 810 бригада морской пехоты России потеряла около 50 солдат из-за подрывов на собственных минах.


Последствия штурма россиян летом 2023 года / Скриншот из видео группы аэроразведки FOXTROT

Актуальная статистика потерь врага

Оккупант не отказался от захватнических планов по украинским территориям и продолжает войну. Так, от 24 февраля 2022 года потери врага на этот момент достигают:

  • личного состава – около 327 580 (+1140) человек
  • танков – 5538 (+15)
  • боевых бронированных машин – 10 312 (+27)
  • артиллерийских систем – 7908 (+32)
  • РСЗО – 910 (+3)
  • средства ПВО – 600 (+3)
  • самолетов – 323
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5944 (+39)
  • крылатые ракеты – 1567 (+2)
  • корабли/катера – 22
  • подводные лодки – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 348 (+46)
  • специальная техника – 1121 (+8)