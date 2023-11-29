Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Что известно о самоуничтожении окупантов

Королев рассказал, что в районе временно оккупированных Крынок Херсонской области одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ.

Российские захватчики мотивировали свой отказ отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями, а также тем, что у них отсутствуют разведывательные данные.

По словам спикера, штурмовые действия также усложняют минные заграждения, сделанные оккупантами.

Карты этих минных полей засекречены, а информацию штурмовым подразделениям окупантов передают только по квадратам и без четких координат,

– добавил он.

Так, за месяц 810 бригада морской пехоты России потеряла около 50 солдат из-за подрывов на собственных минах.

Любопытно! Летом 2023 года россияне проводили штурм в одном из направлений фронта. Враг провел артподготовку, средства РЭБ отгоняли украинские борта подальше, чтобы усложнить наблюдение и предотвратить раскрытие замысла.

Однако накат двух российских БМД с многочисленным десантом на борту довольно быстро завершился ярким подрывом на собственных минах.

Этот провал завершился истреблением остатков вражеской пехоты силами артиллерии и ударных дронов.



Последствия штурма россиян летом 2023 года / Скриншот из видео группы аэроразведки FOXTROT

Актуальная статистика потерь врага

Оккупант не отказался от захватнических планов по украинским территориям и продолжает войну. Так, от 24 февраля 2022 года потери врага на этот момент достигают: