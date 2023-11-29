Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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Що відомо про самознищення окупантів
Корольов розповів, що у районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області один з підрозділів 810 морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ.
Російські загарбники мотивували свою відмову відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами, а також тим, що у них відсутні розвідувальні дані.
За словами речника, штурмові дії також ускладнюють мінні загородження, зроблені окупантами.
Карти цих мінних полів засекречені, а інформацію штурмовим підрозділам окупантів передають тільки за квадратами і без чітких координат,
– додав він.
Так, за місяць 810 бригада морської піхоти Росії втратила близько 50 солдатів через підриви на власних мінах.
Наслідки штурму росіян влітку 2023 року / Скриншот з відео групи аеророзвідки FOXTROT
Актуальна статистика втрат ворога
Окупант не відмовився від загарбницьких планів щодо українських територій і продовжує війну. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога на цей момент сягають:
- особового складу – близько 327 580 (+1140) осіб
- танків – 5538 (+15 )
- бойових броньованих машин – 10 312 (+27)
- артилерійських систем – 7908 (+32)
- РСЗВ – 910 (+3)
- засоби ППО – 600 (+3)
- літаків – 323
- вертольотів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39)
- крилаті ракети – 1567 (+2)
- кораблі/катери – 22
- підводні човни – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46)
- спеціальна техніка – 1121 (+8)