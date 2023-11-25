Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. В то же время отметил, что активность российской пехоты до сих пор высока.

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Сколько еще захватчиков сдались в плен

В пятницу, 25 ноября, еще трое оккупантов выбрали жизнь. Захватчики сдавались в плен и ночью, в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Есть информация, что еще до десятка оккупантов тоже сдались в плен,

– подчеркнул Александр Штупун.

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" агрессор нанес 4 авиаудара, провел 50 боевых столкновений и совершил 912 артобстрелов.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага на Таврическом направлении составили 502 человека,

– подчеркнул командующий Тарнавский.

Добавил, что уничтожены 24 единицы военной техники. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистемы, 12 беспилотников и 3 автомобиля. Кроме того, еще 21 единица российской техники повреждена.

Бригадный генерал подчеркнул, что ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении продолжается.

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Оккупанты уменьшили количество авиаударов

Александр Штупун также рассказал, что противник снизил количество авиаударов. Однако активность вражеской пехоты все еще высока.

Интересно, что бронированную технику оккупанты сейчас привлекают редко. Ведь во время начала, так сказать, "третьей волны" несколько дней назад, враг потерял очень много техники, подчеркнул спикер.

Авиацию начал привлекать гораздо меньше. Если сравнивать с позавчера, то в 4 раза упала активность,

– отметил Штупун.

Также добавил, что оккупанты вели наступательные действия восточнее Новокалинового, и в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского. Впрочем, успеха не имели. Украинские защитники отразили 30 атак. Продолжаются довольно-таки активные пехотные бои.