Подробнее об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что многие русские пленники желают новых знаний.

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В Украине занимаются "раззомбировкой"

Ну, Пушкина им там точно не читают, и Лермонтова. Но что касается перевоспитания, то вопрос не в повторении школьной программы. Но вопросы раззомбирования людей, пораженных российской пропагандой, конечно, в этом направлении ведется работа,

– подчеркивает Юсов.

Он добавил, что это делают для того, чтобы у военнопленных было объективное восприятие подлинных причин геноцидной войны. Им объясняют, кто виноват в полномасштабном вторжении. Также демонстрируют, какие страшные преступления российские преступники совершили. По словам Юсова, они должны знать об этом информацию.

Следовательно, такого рода информацию до российских военнопленных доводят. При этом делают это в добровольном режиме. Юсов отметил, что многие оккупанты "с большим интересом для себя открывают много вещей, прописных истин". Тех, которые с детства понятны украинцу или любому европейцу. Вместо этого с российскими захватчиками не так. Итак, "их тоже надо просветлять".

Также Андрей Юсов рассказал, где будут размещать военнопленных оккупантов. По его словам, будет еще один большой лагерь.

В Украине будет еще один лагерь для военнопленных

Представитель ГУР МО подчеркнул, что потребность в создании нового лагеря для содержания российских военнопленных была давно. Он добавил, что сейчас над этим ведется работа. Планируют, что это будут новые места, которые в ближайшее время построят.

Это будет другое место, но так не будем добавлять какой-либо конкретики. Будет еще один большой лагерь,

– объяснил представитель ГУР.

По словам Юсова, все эти места содержания создаются, строятся и функционируют согласно международному праву и Женевским конвенциям. К ним имеют доступ представители Международного Комитета Красного Креста. В этой ситуации, подчеркнул он, Украина – не Россия.