Об этом сообщается на телеграмме-странице государственного проекта "Хочу жить", передает 24 Канал. Это решение было связано с большим количеством военнопленных оккупационной армии.

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"Увеличение количества военнопленных связано с ситуацией на фронте, ухудшающейся мотивацией российских солдат и из-за блокирования обменов военными российской стороной", – поясняется в сообщении.

Новый лагерь для россиян

Пока точная дата не озвучивается, но известно, что лагерь будет располагаться в глубоком тылу в соответствии с Женевской конвенцией. Его условия будут отвечать всем требованиям гуманитарного права.

Военнопленным россиянам будут оказывать медицинскую помощь, обеспечивать трехразовое питание, связь с родными и представителями Международного Комитета Красного Креста. "Содержание военнопленных исключительно в специально отведенных для этого местах предусмотрено Женевскими конвенциями", – отмечается в сообщении.

"В отличие от России, Украина соблюдает международные гуманитарные нормы. В то время как российская сторона, например, содержит украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными, порой в бесчеловечных условиях, не уважая и фактически не признавая их статуса военнопленного", – добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лагеря для российских военнопленных: основные новости