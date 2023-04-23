Фотографы поделились, что хоть и не общались со всеми военнопленными, но по крайней мере, глаза всех "сказали" много. В частности, они не были напуганы, напротив – смотрят дерзко.

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Оккупанты таким образом надеются ухудшить имидж Украины и уменьшить поддержку союзников.

Это совсем другие люди, у них совсем другие ценности. Возможно, им просто это по фану. Они, может быть, просто знают, что за нами наблюдают все эти международные агентства; и если они им что-нибудь скажут, то нам будет тяжело или меньше давать оружие. Или они просто подлые и тупые люди,

– сказал Константин Либеров.

"В глазах никакого страха"

Власти Либерова добавили, что "все оккупанты, которых они видели, это хорошо откормленные люди, никаких следов побоев".

Они как минимум тебе в глаза смотрят довольно дерзко. Там нет страха. Ты не видишь, что человек запуган. Нет. Они хорошо себя чувствуют,

– сказала фотографиня.

Администрация лагеря – адекватные люди

Фотографы также подчеркнули, что военнопленных не готовили к встрече с журналистами, а "журналистов вписывали в график военнопленных".

"Они врут, когда говорят, что в плену какие-то пытки или что-то такое. Мы видели администрацию лагеря. Это все абсолютно адекватные люди", – уверены фотографы.

оккупанты набирают вес в плену

Власти заметили, что в госпитале ей рассказали, что это достаточно распространенная практика, когда оккупанты набирают вес на продуктах в украинском плену.

"Иногда приезжают такие не очень, а потом понемногу отъедаются. Вы видели, как их кормят. Там все согласно нормам и по калориям. Они получают все, что необходимо. То есть они врут", - подчеркнула она.