В частности, так считает начальник штаба "Азов" НГУ, временный исполняющий обязанности командира бригады майор Богдан Кротевич "Тавр". В эксклюзивном блоге он рассказал, что в первую очередь должны вернуться те, кто больше всего сделал для победы, передает 24 Канал.

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Все защитники должны вернуться в Украину

Кротевич говорит, что Украина должна вернуть даже тех, кто нарушил закон, сдался без боя или обнажил фланг, из-за чего другое подразделение понесло потери и было окружено.

Все они должны нести ответственность согласно действующему законодательству Украины. Но, как и закон имеет разную меру наказания в соответствии с совершенным преступлением, почему первоочередность обмена не имеет вообще никакой градации?

– говорится в сообщении.

"Тавр" отмечает, что тот, кто выполнил поставленную задачу, уничтожил больше врагов, совершил героический поступок, заслуживает быть первым в очереди обмена, чем тот, кто сдался без боя. По его словам, это может быть оправдано трудно понять близким, потому что для них их сын, брат, отец, мать лучше всех при любых условиях.

Такие вопросы должны регулировать соответствующие органы, составляющие списки на обмен. Они должны руководствоваться не эмоциями, а адекватным восприятием ситуации.

Однако Кротевич говорит, что сейчас есть военнослужащие, в отношении которых уже ведут расследование относительно добровольной сдачи в плен, и при этом их меняют. Он считает это недопустимым.

"То есть девушка медик, спасшая множество жизней, до сих пор сидит в плену, а добровольно сдавшегося бойца обменяли. Таких случаев достаточно. И, как итог, мы теряем обменный фонд, который, к сожалению, у нас не такой уж и большой ", – считает "Тавр".

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