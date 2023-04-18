Критерии для списка обмена пленными

Даже тех, кто нарушил закон. Даже тех, кто сдался без боя. Даже подонков, которые обнажили фланг, и поэтому другое подразделение понесло потери и было окружено.

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Все они должны нести ответственность согласно действующему законодательству Украины. Но, как и закон имеет разную меру наказания в соответствии с совершенным преступлением, почему первоочередность обмена не имеет вообще никакой градации?

Как сформировать список? Я вижу достаточно логичные критерии.

1. Условия попадания в плен. Все достаточно просто, нас так учили с детства: работай больше, делай лучше, и будешь получать соответственно. Поэтому тот, кто выполнил поставленную задачу, уничтожил больше врагов, совершил героический поступок – заслуживает быть первым в очереди на обмен, чем сдавшийся без боя.

Это трудно понять близким, потому что для них их сын, брат, отец, мать лучше всех при любых условиях.

Но для этого списки и формируют соответствующие органы, которые должны руководствоваться не эмоциями, а адекватным восприятием ситуации. Есть военнослужащие, в отношении которых уже ведут расследование относительно добровольной сдачи в плен, и при этом их меняют. Я считаю, что это недопустимо.

То есть девушка медик, спасшая множество жизней, до сих пор сидит в плену, а добровольно сдавшегося бойца обменяли. Таких случаев достаточно. И, как результат, мы теряем обменный фонд, который, к сожалению, у нас не такой уж и большой.

Для снайперов и спецназовцев плен опаснее

2. Условия плена. Не секрет, что разные военные в плену содержатся в разных условиях – кто-то в худших, кто-то в лучших. Некоторые подвергаются пыткам, другие – нет. В основном это обусловлено должностью бойца, подразделением, в котором он служит, и местом плена, где он находится.

Например, спецназовец, снайпер или разведчик в большей вероятности подвергаются пыткам, чем тыловик-повар или, например, сержант из тылового обеспечения. Также играет роль место, в котором содержится пленник. В некоторых колониях, независимо от военных специальностей пленных, администрация заведений или мягче или жестче обращается с ними.

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3. Время пребывания в плену. Например, у нас две одинаковые истории. Двое снайперов уничтожили много врагов, и оба находятся в плену. Но один уже год, а другой попал в плен два месяца назад. Я уверен, что каждый согласится, что первым на обмен должен быть тот, кто сидит дольше.

Плен – это испытание, тяжелое испытание. Каждый имеет свой предел, и чем дольше украинский боец находится в плену, тем ближе он к пределу. Он может сойти с ума, погибнуть во время пыток. Каждый день в плену – риск потерять бойца навсегда.

Почему нельзя брать кого дают

4. Возраст и пол. По-моему, это не самые важные критерии, однако, достойные внимания. Если у нас абсолютно одинаковые военнослужащие по предыдущим условиям, этот критерий тоже является решающим.

Например, у нас есть три солдата: молодой парень, девушка и пожилой мужчина. Они попали в плен не добровольно, имеют относительно равные боевые достижения и условия пребывания в плену.

Я считаю, что женщин должны обменивать первыми, дальше должны идти пожилые люди, и в третью очередь молодые ребята. Ибо они устойчивее предыдущих двух. Это не всегда так, и, действительно, девушки или пожилые люди могут быть более стойкими, но это скорее исключение. Поэтому я здесь руководствуюсь большинством.

Некоторые могут сказать, что, если не отдают первоочередных, то надо брать, кого дают. Но опять же в этом случае мы теряем обменный фонд, а я считаю, что так делать нельзя.

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Не секрет, что я являюсь начальником штаба бригады "Азов", и, конечно, я в первую очередь заинтересован в освобождении нашего личного состава. Однако и у нас есть некоторое количество попавших в плен дезертиров. Мы полностью поделились информацией с ГУР и СБУ, чтобы этих людей не меняли в первую очередь.

Если в начале полномасштабного вторжения боец ССО или другого подразделения недобровольно попал в плен, защищая любой участок фронта, выполнил приказ и оказался в плену до азовцев, я считаю, что его нужно обменивать раньше.

Обмены должны быть справедливыми

Так получилось, что защитники Мариуполя на очень большие сроки задержали наступление врага. Я почти уверен, что противник мог захватить Николаев, Запорожье, дойти до Днепра и Одессы, если бы не 86 дней обороны Мариуполя в полном окружении. Половина авиации противника, которая работала по всей Украине, бомбила только Мариуполь, затем – "Азовсталь".

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Боекомплект постоянно заканчивался; артиллеристы, тыловики становились пехотинцами; воды и еды не хватало; все кончалось и не поставлялось. К счастью, у нас было несколько шансов вывезти часть раненых, получить небольшое подкрепление – отчаянных бойцов и противотанковые средства. Врачи проводили операции без анестезии.

Раненые гнили в ожидании спасения, которого не было. И после всего этого, у кого-то хватает наглости говорить, что все равны при обмене?

Нам не нужны овации, нам не нужно отношение, как к героям. Мы хотим справедливых обменов и справедливости, за которую мы воевали и будем воевать дальше. Я считаю, что мы этого заслуживаем.