Польша неожиданно отвергла компромиссный вариант

Проблема с попаданием зерна, кукурузы и других позиций украинского экспорта на польский рынок нагнеталась уже несколько месяцев. Однако если раньше недовольство фермеров использовали в собственных целях отдельные группы влияния и общественно-политические движения (к примеру, как Агро Уния, которую на уровне экспертной среды, подозревают в кулуарных связях с "российскими средствами"), то сейчас вопрос поднялся на государственный уровень и стал инструментом политической игры политической силы "Право и справедливость".

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Дело в том, что фермеры – одна из ключевых электоральных групп "ПиС" и игнорировать их беспокойство ни правительство, ни парламент просто не могут. Ведь на этом поле могут эффективно "сыграть" представители других политсил – в частности, праворадикальной "Конфедерации".

Риски возрастают накануне предстоящих осенью 2023 года парламентских выборов и "ПиС" не имеет права терять позиции, особенно когда отрыв от основного конкурента – "Гражданской платформы" – будет составлять лишь несколько процентов.

В нынешних обстоятельствах, польские власти активно включились в ситуацию с фермерами, которые жалуются на то, что наплыв украинского зерна не позволяет им реализовать собственную продукцию и привел к падению ее стоимости. Политический подтекст – одна из причин радикального решения польской стороны. Создается впечатление, что даже несмотря на визит Владимира Зеленского в Варшаву и постоянные консультации на уровне профильных министерств, в "ПиС" решили играть по собственным правилам.

Компромиссный вариант – запрет импорта в Польшу, но разрешение на транзит через польские порты – неожиданно отвергнуто Варшавой в одностороннем порядке для повышения ставок в переговорном процессе с Киевом и, в первую очередь, с Брюсселем.

Не секрет, что польское руководство ожидает, что ЕС должен компенсировать потери польских фермеров за оказание Польшей содействия в транзите украинской продукции – снятие пошлин и квот на зерно с Украины. Собственно, намерение получить больше компенсационных средств из бюджета ЕС выступает дополнительным мотивом жестких подходов официальной Варшавы.

Преувеличение проблемы

Интересно, что решение ограничить импорт и транзит появилось на выходных по результатам партийного собрания "ПиС". В них принимал участие лидер партии Ярослав Качинский – самый влиятельный представитель польской политики, который имеет фундаментальное влияние на решение правительства, президента и парламента и отвечает за предвыборную кампанию партии. Похоже, что именно он решил в последний момент изменить позицию, достигнутую в ходе предварительных договоренностей на уровне правительства и президентов обеих стран.

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Следует признать: отвергая политические обстоятельства, на практике проблема действительно существует. Ведь не всегда украинские зерновые поступали в польские порты, а часто продавались на польском рынке по стоимости ниже местных аналогов. Однако если вдаваться в детали, проблема выглядит, мягко говоря, преувеличенной.

С начала российской военной агрессии украинские экспортеры продали на польском рынке ориентировочно 700 тысяч тонн пшеницы. Это составляет чуть более 5% от общего экспорта.

В то же время, средний урожай пшеницы в Польше составляет 12 миллионов тонн и если сопоставить это число с объемами импорта из Украины, то украинская продукция на польском рынке составляет ориентировочно 6%. В таких обстоятельствах можно ли предположить, что украинское зерно повлекло за собой критическое падение стоимости польской продукции и вызвало значительное превышение предложения над спросом? Вряд ли.

Несмотря на обострение разногласий, для Украины важно сохранять Польшу как страну транзитера для зерновых, даже если импорт на польский рынок будет запрещен.

Как можно решить проблему

Из более чем 31 миллиона тонн зерновых и бобовых, проданных на внешние рынки за маркетинговый сезон (начиная с июля 2022 года) 2/3 экспортировалось через "зерновой коридор" в Черном море, а почти 1/3 проходило через альтернативные наземные маршруты (польскую, румынскую, венгерскую, болгарскую, словацкую территории).

Полностью перекрыть эту "экспортную артерию" на фоне постоянных проблем с функционированием соглашения с ООН, Турцией и Россией станет значительным ударом по украинской экономике. Следует помнить, что в мае россияне будут повторно спекулировать на теме продления договоренностей. В то же время сейчас из-за их направленных действий и саботирования вместо 10 судов, которые можно проверять за день, из украинских портов выходит только 2 – 3. Таким образом, Украине обязательно следует убедить в целесообразности фиксации взаимовыгодного государственного решения.

Приемлемым компромиссом могла бы стать модель, которая уже была предметом предварительных переговоров – запрет на импорт, но разрешение на транзит.

Как технически ее выполнить? Ранее обсуждались варианты по пломбировке вагонов или запрету на их разгрузку в Польше, однако почему-то подобный сценарий пока не дал результат.

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Как вариант, можно проработать создание "временных страховых сборов": украинские экспортеры при пересечении зерна на польско-украинской границе будут платить фиксированный взнос за каждую тонну в специализированный польский фонд. Когда зерно будет поступать в порт и перегружаться, польская сторона будет проверять его вес. Если вся продукция прошла транзит, то средства будут возвращаться украинским экспортерам. При этом стоимость страховых платежей должна быть такой, чтобы украинским экспортерам не было выгодно продавать зерно именно в Польше, а только транзитировать его к конечным потребителям.

Есть достаточно опций для согласования взаимодействия на уровне профильных экспертов, главное достичь взаимопонимания на политическом уровне. Польша неоднократно проявляла свою приверженность вопросам военно-политической и экономической поддержки Украины. Есть надежда, что эффективное решение будет найдено и в столь непростой ситуации.