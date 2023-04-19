Зокрема, так вважає начальник штабу "Азов" НГУ, тимчасовий виконувач обов'язків командира бригади майор Богдан Кротевич "Тавр". В ексклюзивному блозі він розповів, що у першу чергу повинні повернутись ті, хто найбільше зробив для перемоги, передає 24 Канал.

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Усі захисники повинні повернутись до України

Кротевич каже, що Україна повинна повернути навіть тих, хто порушив закон, здався без бою чи оголив фланг, через що інший підрозділ зазнав втрат і був оточений.

Усі вони повинні нести відповідальність згідно з чинним законодавством України. Але, як і закон має різну міру покарання згідно з вчиненим злочином, чому першочерговість обміну не має взагалі ніякої градації?,

– йдеться у повідомленні.

"Тавр" зазначає, що той, хто виконав поставлене завдання, знищив більше ворогів, зробив героїчний вчинок, заслуговує бути першим в черзі на обмін, ніж той, хто здався без бою. За його словами, це може бути виправдано важко зрозуміти близьким, бо для них їхній син, брат, батько, мати є найкращими за будь-яких умов.

Такі питання повинні регулювати відповідні органи, що складають списки на обмін. Вони мають керуватися не емоціями, а адекватним сприйняттям ситуації.

Однак Кротевич каже, що наразі є військовослужбовці, щодо яких вже ведуть розслідування стосовно добровільної здачі в полон, і при всьому цьому їх міняють. Він вважає це неприпустимим.

"Тобто дівчина медик, яка врятувала безліч життів, досі сидить в полоні, а бійця, який добровільно здався, обміняли. Таких випадків достатньо. І, як підсумок, ми втрачаємо обмінний фонд, який, на жаль, у нас не такий вже і великий", – вважає "Тавр".

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