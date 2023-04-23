Фотографи поділились, що хоч і не спілкувались з усіма військовополоненими, та принаймні очі усіх "сказали" багато. Зокрема, вони не були налякані, навпаки – дивляться зухвало.

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Окупанти таким чином сподіваються погіршити імідж України і зменшити підтримку союзників.

Це зовсім інші люди, у них зовсім інші цінності. Можливо, їм просто це по фану. Вони, можливо, просто знають, що за нами спостерігають всі ці міжнародні агенції; і якщо вони їм щось скажуть, то нам буде тяжко чи менше даватимуть зброю. Чи вони просто підлі і тупі люди,

– сказав Костянтин Ліберов.

"В очах жодного страху"

Влада Ліберова, додала, що "усі окупанти, яких вони бачили, це добре відгодовані люди, жодних слідів побоїв".

Вони як мінімум тобі в очі дивляться досить зухвало. Там немає жодного страху. Ти не бачиш, що людина залякана. Ні. Вони добре себе почувають,

– сказала фотографиня.

Адміністрація табору – адекватні люди

Фотографи також наголосили, що військовополонених не готували до зустрічі з журналістами, а "журналістів вписували у графік військовополонених".

"Вони брешуть, коли кажуть, що в полоні якісь тортури чи щось таке. Ми бачили адміністрацію табору. Це все абсолютно адекватні люди", – впевнені фотографи.

Окупанти набирають вагу у полоні

Влада зауважила, що у шпиталі їй розповіли, що це досить розповсюджена практика, коли окупанти набирають вагу на харчах в українському полоні.

"Інколи приїжджають такі не дуже, а потім потроху від'їдаються. Ви бачили, як їх годують. Там все згідно з нормами і по калоріях. Вони отримують все, що необхідно. Тобто вони брешуть", – наголосила вона.