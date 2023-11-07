Про це повідомляється на телеграм-сторінці державного проєкту "Хочу жить", передає 24 Канал. Це рішення було пов'язано з великою кількістю військовополонених окупаційної армії.

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"Збільшення кількості військовополонених пов'язано з ситуацією на фронті, мотивацією російських солдат, яка погіршується, і через блокування обмінів військовими російською стороною", – пояснюється у повідомленні.

Новий табір для росіян

Поки точну дату не озвучують, але відомо, що табір буде розташовуватися у глибокому тилу відповідно до Женевської конвенції. Його умови відповідатимуть усім вимогам гуманітарного права.

Військовополоненим росіянам надаватимуть медичну допомогу, забезпечуватимуть триразовим харчуванням, зв'язком із рідними та представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста. "Утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачене Женевськими конвенціями", – наголошується у повідомленні.

"На відміну від Росії, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, утримує українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом із ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи і фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого", – додав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Табори для російських військовополонених: основні новини