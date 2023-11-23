Россия не слишком усердно защищает свои колонны со снарядами. На этот раз они были вынуждены поплатиться. Об этом случае 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, заметив, что вскоре трофейные БК, принявшие украинские военные, вернутся оккупантам.

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"Помощь" от России

В Херсонской области украинские военные устроили засаду на колонну российских грузовиков. Вероятно, оккупанты перевозили снаряды для пополнения запасов. Однако доехать им до места назначения так и не удалось. А вот наши бойцы получили трофейные боекомплекты.

Россия – выдающийся поставщик оружия и техники для Украины с начала большого вторжения. Если они не рассчитывают на работу наших партизан, спецназа и плохо охраняют колонны из БК, тогда принимаем это как подарок. Мы же не навсегда забираем снаряды, в ближайшее время к ним все прилетит,

– сронизировал Кирилл Сазонов.

Россияне постоянно используют артиллерию на поле боя, поэтому так же постоянна и потребность в новых боекомплектах. Наверное, для оккупантов это было бы большим подспорьем, но об этом они уже не узнают.

"Колонну не сложно остановить, если грамотно организовать засаду. Отражается первая и последняя машина и все – на узкой дороге они не могут уйти оттуда ни вперед, ни назад. Колонна – это всегда мишень", – объяснил военный.

ВСУ метко работают по оккупантам

Россияне на Запорожское и Донецкое направления через Мариуполь опрокидывают новые силы. Возможно, чему-то их действительно в России научили, но лунный "курс молодого бойца" в реальных условиях – и близко не одно и то же.

Украинские военные делают все для того, чтобы уже опытный российских оккупантов и только что прибывших становилось меньше.

Работают наши ракетчики, "арта", пехота – и по колоннам врага и по их скоплениям. Вспомним концерт под Старобешовым, откуда морпехи отправились на концерт в Кобзон,

– заметил Кирилл Сазонов.

Собрание российской 810-й бригады морской пехоты на концерте, которым хотели поднять боевой дух, получилось удивительно удачным. Военнослужащий ВСУ рассказал, что подобных случаев действительно бывает больше, чем кажется. Ведь не все подобные инциденты попадают в СМИ.

"Наши разведчики, корректировщики работают в серой зоне, на их территории. Скопление личного состава, техники, складов из БК – очень важные для нас мишени. Но не обо всем мы узнаем, потому что они пытаются умалчивать и иногда нам не нужно много шума", – подчеркнул Сазонов.

Кирилл Сазонов о частых прилетах у оккупантов: смотрите видео

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