Близько 23:30 пропагандистські ЗМІ почали активно писати про масований удар по Донецьку. Кажуть про влучання у центрі окупованого міста та жертв. Про це сповістили так звані "оперативні служби ДНР".

Читайте також У тимчасово окупованому Маріуполі чули вибух

У Донецьку є жертви та постраждалі

Після півночі російські ЗМІ, посилаючись на так званого "главу ДНР" Дениса Пушиліна написали про перших поранених у Донецьку. Кажуть, що під обстріл буцімто потрапили центр Донецька, Калінінський і Будьонівський райони.

У традиційній манері Денис Пушилін звинуватив у всьому наших військових.

Уже пізніше окупанти продовжили ділитися інформацією про те, що сталося. Кажуть, що буцімто під удар потрапив готель "Донбас Палас" у центрі Донецька. Про це пропагандистським ЗМІ повідомили в оперативних службах.

Наслідки атаки Донецька 31 грудня / Фото з місцевих телеграм-каналів

О 00:38 написали, що виявили ще одного пораненого у Донецьку. А ще через хвилин 15 надійшла інформація про трьох загиблих.

Станом на 01:25 пропагандистські ЗМІ написали, що внаслідок прильотів по центру Донецька буцімто загинули чотири людини. Ще 13 зазнали поранень.

Відразу кілька російських пропагандистів почали активно тиражувати одне і те ж повідомлення. У ньому зазначили, що у Донецьку буцімто помер воєнкор. Також, кажуть, є поранені журналісти.

Напередодні Росія вдарила по готелю "Kharkiv Palace"

Власне, у суботу 30 грудня російські військові завдали масованого ракетного удару по Харкову. Серед об'єктів, у які влучили вороги, – готель "Kharkiv Palace", а також житловий будинок.

Як зазначив керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко, у готелі були заселені 34 номери. Правда, ще не підрахували, станом на ранок 31 грудня, скільки людей перебували у ньому.

Слідчі встановили: росіяни влучили по будівлі готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами "Іскандер-М",

– ідеться у повідомленні.