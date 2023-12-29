Наразі окупанти не повідомляли, що саме сталося у Маріуполі. Очевидці зазначили, що вибухи були дуже гучні.

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У Маріуполі чули вибухи

Про вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, ці вибухи пролунали поруч із самим містом.

В Маріуполі вибух з епіцентром в Кальміуському районі,

– написав він.

Андрющенко наголосив, що наразі всі деталі стосовно гучних звуків у Маріуполі з'ясовують. Варто зазначити, що сталося саме в той час, коли російська армія вирішила завдали масованого удару по українських містах.

В окупованому місті не вперше лунають вибухи