Пока оккупанты не сообщали, что именно произошло в Мариуполе. Очевидцы отметили, что взрывы были очень громкими.
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В Мариуполе слышали взрывы
О взрывах во временно оккупированном Мариуполе сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, эти взрывы прогремели рядом с самим городом.
В Мариуполе взрыв с эпицентром в Кальмиусском районе
– написал он.
Андрющенко подчеркнул, что все детали относительно громких звуков в Мариуполе выясняют. Стоит отметить, что произошло именно в то время, когда российская армия решила нанести массированный удар по украинским городам.
В оккупированном городе не впервые раздаются взрывы
- Ранее во временно оккупированном Мариуполе взрывы прогремели 24 декабря. Очевидцы сообщали, что слышали громкие звуки по всему городу.
- Оккупанты сразу поспешили успокоить собственных граждан, объяснив, что в городе работаю российская ПВО. Однако советник мэра Петр Андрющенко объяснил, что в городе произошел прилет.
- Так, чиновник уточнил, что "хлопок" играл в Кальмиусском районе города. Андрющенко также добавил, что прилет произошел в районе Мирный на территории завода.
- До этого в Мариуполе взрывы слышали 20 декабря. Петр Андрющенко рассказал, что произошел прилет на территорию бывшего Хладокомбината в Кальмиусском районе, где российские захватчики хоронили технику и БК.
- Андрющенко отметил, что в результате взрыва пострадали сами оккупанты. По его словам, минимум 10 военных вывезли в больницу в тяжелом состоянии.