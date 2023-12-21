Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне снова понесли потери в живой силе. Пока они ранены, но их состояние тяжелое. Так что, вероятно, из "трехсотых" они станут "двухсотыми".

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В частности, по данным советника, по меньшей мере 10 оккупантов находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Вчера вечером жители временно оккупированного Мариуполя слышали взрывы. По предварительной информации, прилетело на территорию бывшего Хладокомбината в Кальмиусском районе, где российские оккупанты хранили БК и технику. Кроме того, есть раненые – минимум 10 военных вывезли в больницу в тяжелом состоянии,

– сообщил Андрющенко.

Расположение баз оккупантов / Фото с телеграма Андрющенко

Ситуация в оккупированном Мариуполе