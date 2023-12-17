В этом помещении россияне проверяли "любовь украинцев к своей стране" – отбирали телефоны, рассматривали татуировки, расспрашивали о родственниках и близких. Подробнее рассказал 24 Каналу депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

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Где еще россияне допрашивают украинцев

Заметим, если украинец говорил, что действительно любит свою страну, его задерживали и отправляли в фильтрационные лагеря.

Преступления россиян, к сожалению, совершаются по всему городу и Мариупольскому району – это настоящий геноцид, который устраивают оккупанты,

– заметил Забавин.

Однако не райотделом единственным. Допросы и фильтрационные мероприятия проводились на блокпостах и улицах. Если допрашиваемые оказывались "неблагонадежными" при каком-то мелком подозрении, например, патриотизм к Украине, у людей начинались проблемы.

"Очень сложно оценить количество людей, которые не прошли преступную российскую фильтрацию. К сожалению, это тысячи людей, судьбы которых до сих пор неизвестны. То есть это люди, пропавшие без вести. Скорее всего, большинство из них россияне просто убили", – подчеркнул депутат Мариупольского горсовета.

Заметьте! Сейчас в Мариуполе работает только застенка от ФСБ – в Приморском районе – в районе парка и мечети.

Другие преступления оккупантов

По словам Забавина, россияне по всему Мариуполю сносят дома вместе с телами людей, не эксгумируя их. Речь идет о зданиях, которые оккупанты сначала обстреляли при захвате города в 2022 году.

Обратите внимание! В оккупированном Россией Мариуполе враг снес 465 домов, в которых было около 33,5 тысячи квартир.

Враг пытается скрыть следы, чтобы мариупольцы не увидели совершенных преступлений. Поэтому сносят бетонные конструкции с людьми, которые на момент обстрелов находились в укрытиях и были завалены из-за адских атак оккупантов.

Масштаб этого преступления очень сложно оценить, но такова ситуация по всему городу. Драмтеатр – это лишь один пример такого преступления,

– подытожил Дмитрий Забавин.

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