В результате этого "трехсотым" стал военный офицер страны-агрессора. В настоящее время он находится в медицинском заведении в Мариуполе.
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В Мариуполе взорвали автомобиль с российским военным
В телеграм-канале "Мариуполь.Сопротивление" рассказали, что представители партизанского движения взорвали автомобиль российского военного офицера кавказских подразделений. Это произошло на улице Нестерова в Приморском районе оккупированного города.
Офицер – в больнице в Мариуполе. Сделали (взорвали автомобиль оккупанта – 24 Канал) синхронно с "хлопком", что позволило скрыть его от внимания полицейских и ФСБ до госпитализации,
– указано в письме.
Партизаны также отметили, что держат кулаки, чтобы "захватчик пошел петь вместе с Кобзоном". В качестве доказательства своих действий в движении сопротивления привели фотографии с вариантом "было" и "стало".
Партизаны взорвали авто россиянина в Мариуполе / Фото с телеграм-канала "Мариуполь.Сопротивление"
Отдельно партизаны передали поздравление всем владельцам авто с пропагандистским знаком "Z" на транспортных средствах. В движении сопротивления отметили, что машины этих оккупантов могут взорвать следующими.
Партизаны предупредили владельцев автомобилей со знаком "Z" о негативных последствиях / Фото из телеграм-канала "Мариуполь. Сопротивление"
Мариуполь недавно посетил "хлопок"
- Взрыв во временно оккупированном Мариуполе раздался поздно вечером 14 декабря. Затем на месте событий начался масштабный пожар, который видели жители нескольких районов города.
- В Мариупольском городском совете отметили, что что-то сильно горит за ТРЦ "Порт Сити". Туда выезжали кареты скорой помощи.
- Впоследствии на "хлопок" в Мариуполе отреагировал советник городского головы Петр Андрющенко. Он отметил, что под ударом оказались территории, где базировались оккупанты и размещали технику, а сами россияне, по его словам, "ничего не запоминают из прошлых ошибок".