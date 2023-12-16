В результате этого "трехсотым" стал военный офицер страны-агрессора. В настоящее время он находится в медицинском заведении в Мариуполе.

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В Мариуполе взорвали автомобиль с российским военным

В телеграм-канале "Мариуполь.Сопротивление" рассказали, что представители партизанского движения взорвали автомобиль российского военного офицера кавказских подразделений. Это произошло на улице Нестерова в Приморском районе оккупированного города.

Офицер – в больнице в Мариуполе. Сделали (взорвали автомобиль оккупанта – 24 Канал) синхронно с "хлопком", что позволило скрыть его от внимания полицейских и ФСБ до госпитализации,

– указано в письме.

Партизаны также отметили, что держат кулаки, чтобы "захватчик пошел петь вместе с Кобзоном". В качестве доказательства своих действий в движении сопротивления привели фотографии с вариантом "было" и "стало".

Партизаны взорвали авто россиянина в Мариуполе / Фото с телеграм-канала "Мариуполь.Сопротивление"

Отдельно партизаны передали поздравление всем владельцам авто с пропагандистским знаком "Z" на транспортных средствах. В движении сопротивления отметили, что машины этих оккупантов могут взорвать следующими.



Партизаны предупредили владельцев автомобилей со знаком "Z" о негативных последствиях / Фото из телеграм-канала "Мариуполь. Сопротивление"

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