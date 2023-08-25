Оккупанты смогли отстроить малую часть из общего количества разрушенного жилья мариупольцев, об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также добавил, что при попытке что-то "отстроить" россияне пытаются заработать как можно больше денег.

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Оккупанты не отстроили ни половины разрушенного жилья

Инфраструктура и оккупированный Мариуполь – слова антонимы. Оккупанты только обещают вернуть город в довоенное положение. Так, говорили, что завод "Азовсталь" перестроят в большой технопарк или же будут собирать здесь трамвайные вагоны. Россияне обещали, что запустят трамваи по городу, но запустили только состояние путей, заросших травой.

Площадь Кирова – центр Мариуполя, здесь оккупанты разрушили почти все. С начала полномасштабного вторжения противник целил сюда "Точками-У".

В городе уже демонтировано 465 домов. Если говорить о квартирах – в среднем 33,5 тысячи квартир,

– заметил советник мэра Мариуполя.

Единственное, что построили россияне – трехэтажные домики. Общее количество отстроенных квартир – 4600, это около 10% от того, что разрушили оккупанты.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Оккупанты закончили строительство домов, которое будет идти на замену разрушенному жилью мариупольцам. И сейчас россияне начали строить ипотеку. Благодаря ипотечному строительству, гарантирующему бюджет России, оккупанты смогут заработать немалые деньги.

О восстановлении Дома с часами

Захватчики уничтожили известный в Мариуполе Дом с часами – это мировое наследие культуры, здесь размещалась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Виктора Арнаутова. Россияне говорили, что отстроят такой же четырехэтажный дом, а теперь, вероятно, будут строить девятиэтажное.

Строительство на средства российского бюджета будет стоить 10 миллионов долларов США. Интересы застройщиков совершенно очевидны. Они тянутся в Кремль и пытаются украсть как можно больше. А когда что-то пойдет не по "плану", скажут, что будто "ВСУ вернулись и мы здесь ни при чем".

Мы же понимаем, что 10 миллионов долларов США просто окажутся у кого-то в кармане. Но это еще больше приближает нашу победу,

– подчеркнул Андрющенко.

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