Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также он показал видео из временно оккупированного города.

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В Мариуполе конфликтуют кадыровцы и полицейские

Андрющенко 23 августа рассказал о новом конфликте между кадыровцами и полицейскими-коллаборантами.

Праздник продолжается. На связи Мариуполь. Новый конфликт между кадыровцами и полицаями. Прямо сейчас проспект Мира – уже куча "Ахмата" и мариупольско-донецкие предатели. Конфликтуют,

– написал советник городского головы.

Он предположил, что так называемая полиция временно оккупированного города могла попытаться "кого-то не того задержать".

"Попкорну? Может, сегодня в конце концов устроят дуэль? Праздник же", – подытожил Андрющенко.

Смотрите видео с временно оккупированного Мариуполя

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Кратко о ситуации в Мариуполе