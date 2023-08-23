Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также он показал видео из временно оккупированного города.
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В Мариуполе конфликтуют кадыровцы и полицейские
Андрющенко 23 августа рассказал о новом конфликте между кадыровцами и полицейскими-коллаборантами.
Праздник продолжается. На связи Мариуполь. Новый конфликт между кадыровцами и полицаями. Прямо сейчас проспект Мира – уже куча "Ахмата" и мариупольско-донецкие предатели. Конфликтуют,
– написал советник городского головы.
Он предположил, что так называемая полиция временно оккупированного города могла попытаться "кого-то не того задержать".
"Попкорну? Может, сегодня в конце концов устроят дуэль? Праздник же", – подытожил Андрющенко.
Смотрите видео с временно оккупированного Мариуполя
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Кратко о ситуации в Мариуполе
- Россия продолжает скрывать свои теракты во временно оккупированном Мариуполе. Недавно захватчики цинично открыли супермаркет на месте братской могилы гражданских.
- Кроме этого, в городе до сих пор продолжаются жестокие репрессии – россияне массово задерживают людей, заподозренных в нелояльности к оккупационным властям. Однако далеко не все из 10 тысяч арестованных сопротивлялись захватчикам. Причина задержаний проста – россиянам нужно отчитываться руководству об успешной работе.
- Сейчас Россия превращает Мариуполь в логистический хаб и будущую крепость на побережье Азовского моря. Они готовятся к возможному разрыву украинскими защитниками сухопутного коридора между Россией и Крымом. Несмотря на это, наше государство может вычислять места скопления враждебных сил и наносить по ним удары дальнобойным оружием.