У цьому приміщенні росіяни перевіряли "любов українців до своєї країни" – відбирали телефони, розглядали татуювання, розпитували про родичів та близьких. Детальніше розповів 24 Каналу депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

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Де ще росіяни допитують українців

Зауважимо, якщо українець говорив, що дійсно любить свою країну, його затримували й згодом відправляли до фільтраційних таборів.

Злочини росіян, на жаль, відбуваються по всьому місту та Маріупольському району – це справжній геноцид, який влаштовують окупанти,

– зауважив Забавін.

Однак не райвідділом єдиним. Допити та фільтраційні заходи також проводилися на блокпостах та вулицях. Якщо допитувані виявлялися "неблагонадійними" при якійсь дрібній підозрі, приміром, патріотизм до України, у людей починалися проблеми.

"Дуже складно оцінити кількість людей, які не пройшли злочинної російської фільтрації. На жаль, це тисячі людей, долі яких досі невідомі. Тобто це люди, які зникли безвісти. Найімовірніше, більшість з них росіяни просто вбили", – наголосив депутат Маріупольської міськради.

Зауважте! Наразі в Маріуполі працює лише катівня від ФСБ – у Приморському районі – в районі парку та мечеті.

Інші злочини окупантів

За словами Забавіна, росіяни по всьому Маріуполю зносять будинки разом з тілами людей, не ексгумуючи їх. Мовиться про будівлі, які окупанти спочатку обстріляли при захопленні міста у 2022 році.

Зверніть увагу! В окупованому Росією Маріуполі ворог зніс 465 будинків, в яких було близько 33,5 тисяч квартир.

Ворог намагається приховати сліди, щоб маріупольці не побачили скоєних злочинів. Тому зносять бетонні конструкції з людьми, які на момент обстрілів перебували в укриттях та були завалені через пекельні атаки окупантів.

Масштаб цього злочину дуже складно оцінити, але така ситуація по всьому місту. Драмтеатр – це лише один такий приклад такого злочину,

– підсумував Дмитро Забавін.

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