Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, прокоментувавши вибухи в Маріуполі 14 грудня. "Бавовна" вийшла дійсно потужною.

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Що вдалося знищити

Як наголосив Андрющенко, сталося два вибухи в Маріуполі. Перший стався на території місцевого бетонного заводу, інший – за торговим центром "Порт Сіті".

Відомо, що поблизу ТРЦ було місце розташування техніки, яка потрібна для систем ППО окупантів. Також нещодавно там паркували й іншу військову техніку. А на заводі вдалося знищити багато обладнання для виробництва бетону. Окупанти використовують його для будівництва оборонних споруд.

У Маріуполі перебуває велика кількість російської ППО. Прекрасно, що вдалося уразити цілі в самому місті.

Цікавий кейс. ППО навколо міста дійсно забагато. Маріуполь є однією з перших ліній захисту від повітряних цілей, які летять по території Росії в напрямку Ростова та Приморсько-Ахтарська, звідки часто запускають "Шахеди". ППО не було чутно. Тому це може наштовхнути на факт, що ми маємо якусь цікаву зброю, проти якої Росія не здатна реагувати,

– розповів Андрющенко.

Вибухи в Маріуполі: коротко