Вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали близько о 23:30 14 грудня. Після них у небі з'явилася яскрава заграва, а містом почали їздити карети швидкої.
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Російська "пе-ве-о" не спрацювала
Андрющенко повідомив, що вибухи на цих територіях пролунали не вперше. За словами радника мера Маріуполя, 7 вересня на це місце вже завітала "бавовна".
Окупанти не навчились. Тому по розташуванню та місцю зберігання техніки прилетіло ще раз. Хороше нагадування окупанту, що ніхто не відмовляється від повернення Маріуполя,
– повідомив Андрющенко.
Він також стверджує, що вибухів було два. Перша "бавовна" розквітла на території бетонного заводу.
Вибух на бетонному заводі: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)
Другий вибух пролунав на території за ТРЦ "Порт Сіті". Андрющенко заявив, що окупанти там розміщували різну військову техніку та частини систем ППО.
Вибух за ТРЦ "Порт Сіті": дивіться відео (Увага Присутня нецензурна лексика)
Андрющенко також додав, що наслідки цієї "бавовни" дуже гарні. Про це, зокрема, свідчить і реакція окупантів, адже окупаційна влада замовчує інцидент, а у місцевих телеграм-каналах почали "підчищати" повідомлення щодо нічних вибухів.
Кремлівські пропагандисти лише традиційно звинуватили у вибухах Україну. Ба більше, окупанти бідкаються, мовляв, Маріуполь нібито атакували ракетами Storm Shadow.
Яка ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі: останні новини
- В тимчасово окупованому Маріуполі періодично "втомлюються" бази окупантів. Так, 2 грудня у місті пролунав потужний вибух. Як повідомив Петро Андрющенко, під ударом опинилася територія Маріупольського металургійного заводу імені Ілліча. Відомо, що саме там окупанти облаштували одну зі своїх баз.
- Тривожно у тимчасово окупованому Маріуполі було й 28 листопада. Тоді у місті пролунав вибух, а після – спалахнуло авто. Варто наголосити, що поруч було чимало представників російської ФСБ. Партизани жартома зазначали, що тепер окупанти вигадають нову казку про "вибух газового балона", а представники російських спецслужб поряд – це просто "співпадіння".
- Андрющенко днями також повідомив, що окупанти в Маріуполі почали рухатися у нетиповому напрямку. Так, російську техніку та солдатів колонами передислоковують на північ від Донецька в нетиповому напрямку – до Новоазовська. Звідти, як припускає Андрющенко, окупанти рухатимуться на Бахмут.