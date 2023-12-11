Про це повідомив мер Іван Федоров. Більше деталей про причини вибухів та їх місце розташування наразі не було.
Дивіться також У Мелітополі окупанти масово нищать один одного: Федоров розповів про останні гучні випадки
"У поки що окупованому Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про чергу вибухів, які вже протягом півгодини чутно у різних районах міста", – повідомив Федоров.
Окупаційна влада наразі не коментувала вибухи. Втім, як завжди, вони або просто змовчать, або вигадають, що це "планові" вибухи.
Варто дочекатись підтверджень від ЗСУ чи сил спротиву. Можливо, причиною вибухів є ліквідація окупантів, чи колаборантів, або ж це приліт по військових базах ворога.
Ситуація в Мелітополі
- Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що ліквідація ворога у тимчасово окупованому Мелітополі ведеться не тільки вибухами та прильотами, а й силами спротиву.
- Днями чергова партія окупантів отруїлась. Росіяни замовили їжу у якомусь кафе, а після того, як поїли її, весь колектив отруївся. Кур'єра знайти не можуть.
- 1 грудня українська розвідка повідомила, що наші партизани влаштували окупантам несподівану атаку: вибухи пролунали на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.