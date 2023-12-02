Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Повідомлення про вибухи у мережі почали з'являтися близько об 11:30 у місцевих телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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У Маріуполі "бавовна" завітала на базу окупантів

Андрющенко уточни, що вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали близько об 11:20. Найгучніше було в Кальміуському районі міста. За попередньою інформацією, вибухи пролунали на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, де окупанти облаштували власну базу.

Деталі згодом. Але, субота починає грати цікавими кольорами,

– заінтригував Андрющенко.

Тим часом Маріуполь.Спротив повідомляє, що, попередньо, "на Ілліча в середині заводу стало трохи менше окупантів". наразі деталі потужної "бавовни" невідомі.

Дивіться на мапі, де розташований ММК імені Ілліча у Маріуполі

Пізніше, Андрющенко в ефірі 24 Каналу повідомив, що з території заводу вже почали вивозити тіла загиблих і поранених. Втім, інформація ще потребує уточнення. Крім того, радник мера Маріуполя додав, що окупанти пояснили вибухи у місті "розмінуванням".

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