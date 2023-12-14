Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Після вибуху там бачили яскравий спалах, передає 24 Канал.

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У Маріуполі чули вибух

Очевидці повідомили, що гучні звуки у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали близько 23 години 30 хвилин. Згодом місцеві пабліки написали, що у передмісті почалася пожежа.



У Маріуполі чули вибух / Фото з місцевих телеграм-каналів

Місцеві жителі також розповідають, що ця пожежа була велика за площею. Її також бачили у декількох районах окупованого Маріуполя.



У Маріуполі після вибуху почалося займання / Фото з місцевих телеграм-каналів