Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що це вже зовсім не ті росіяни, які прийшли у місто понад рік тому. Зараз вони активно намагаються побудувати оборону та визначають ризики.

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Як росіяни укріплюються у Маріуполі

Окупанти почали активно окопуватися, бо зрозуміли, що ця тактика працює. Щобільше, загарбники мінують мости, навіть ті, які самі побудували.

"Поруч з кожним мостом стоїть невелика база окупантів, з якої цей міст охороняють. Це роблять не через те, що Україна може його підірвати, а для того, щоб ніхто туди не зайшов і все, що вони замінували не вибухнуло заздалегідь", – розповів Петро Андрющенко.

Росіяни використовують оборону ЗСУ

Окупанти досить серйозно ставляться до всіх інфраструктурних та фортифікаційних робіт і продовжують над цим працювати. Вони провели інвентаризацію всіх укріплень, які були побудовані навколо Маріуполя, зокрема Збройними Силами України. Свого часу наші військові привели їх до ладу, частково розширили, перебудували.

Маємо враховувати, що попереду на нас чекає багато роботи. Росіяни суцільно мінують та закопуються, тому "жестів доброї волі" найближчим часом не варто очікувати. Росіяни до них не готуються,

– зауважив Андрющенко.

Він додав, що оборона, яка сьогодні є навколо Маріуполя, на 90% складається з оновлених фортифікаційних споруд, які робили ЗСУ. Свого часу вони дозволили українцям стримувати російську навалу.

Єдине, що справді зробили росіяни – це провели інвентаризацію, оцінили, які оборонні споруди були ефективні, а які варто посилити. Інші 10% – це зокрема мінування мостів, будівництво деяких фортифікаційних об'єктів. Також окупанти перекривають можливі місця форсування річок. Вони проаналізували, з чим самі колись стикнулися й на основі цього роблять висновки.

Російські військкори, які постійно повідомляють про уявні перемоги та справжні бійці, які воюють, – це дві різні історії. Вони не відповідають одна одній. Однак росіяни роблять ставку на фортифікацію і на живу силу, сподіваються, що це спрацює та допоможе їм просуватися,

– розповів радник міського голови Маріуполя.

Щодо живої сили, то з цим також великі проблеми. Повідомлялося, що російські загони Шторм-Z, які кинули з-під Бердянська, невдовзі під Авдіївкою потрапили у полон. До цих підрозділів входять в'язні, яких з колоній перекидають на підготовку під Бердянськ. Звідти вони потрапляють на фронт.

Їм пощастило опинитися у нас в полоні. Бо в іншому випадку вони встеляють степи навколо,

– підкреслив Андрющенко.

Що відбувається в окупованому Маріуполі