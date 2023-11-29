Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що організатори руху, спробують консолідувати ультраправі сили в Маріуполі. Також їхня мета – розпалити ворожнечу серед людей. Згодом це може призвести до глибших конфліктів в суспільстві, які виплеснуться на вулиці.
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"Сито" для українців
"Русскую дружину" заснував маріуполець Денис Стечкін, відомий в місті як "дрібний кримінальник". З початком війни він втік до окупованого Криму. А зараз повернувся в Маріуполь, щоб розбурхати спільноту.
Під прикриттям організації Русская дружина" буде формуватися ультранаціоналістичний рух, який стане потенціалом не тільки для мобілізації, але й стане кістяком для з проукраїнським рухом.
Крім того, створення цієї організації є частиною великого плану Росії щодо переселення українців з міста Маріуполь.
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Почнуться конфлікти на вулицях, будуть вибивати мігрантів, яких багато в Маріуполі. Все це призведе до вибуху репресій, насильства. Наші люди не матимуть іншого вибору, ніж виїжджати з Маріуполя, покинув свої домівки,
– пояснив Андрущенко.
У такий спосіб формується наратив для людей: або ти з нами, або проти нас. Створюється чергове "сито" для українців, які мають або стати "русскими", або вирішувати, де їм далі жити.
Що відомо про так звану "Русскую дружину"
- Це російське націоналістична організація, яка проголошує принцип "Росія для росіян" та має на меті захистити "росіян від всіх інших етносів, мігрантів". Організував її маріуполець Денис Стечкін.
- На початку війни він сховався в окупованому Криму, де одружився (це його третій шлюб) з племінницею Сєргєя Аксенова (очільника окупаційної влади Криму). Сам Аксьонов нещодавно відвідував Маріуполь, і після цього Стечкін оголосив про початок роботи в місті "Русской дружини".
- За словами радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, що "Русская дружина" перетворюється на "магніт для всіх російських нацистів". Він вважає, що невдовзі в Маріуполі можуть виникнути "масові побої мігрантів", а також мобілізація "маріупольських юних бовдурів" – спочатку до "Русской дружини", а потім – на фронт".