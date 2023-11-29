Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що організатори руху, спробують консолідувати ультраправі сили в Маріуполі. Також їхня мета – розпалити ворожнечу серед людей. Згодом це може призвести до глибших конфліктів в суспільстві, які виплеснуться на вулиці.

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"Сито" для українців

"Русскую дружину" заснував маріуполець Денис Стечкін, відомий в місті як "дрібний кримінальник". З початком війни він втік до окупованого Криму. А зараз повернувся в Маріуполь, щоб розбурхати спільноту.

Під прикриттям організації Русская дружина" буде формуватися ультранаціоналістичний рух, який стане потенціалом не тільки для мобілізації, але й стане кістяком для з проукраїнським рухом.

Крім того, створення цієї організації є частиною великого плану Росії щодо переселення українців з міста Маріуполь.

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Почнуться конфлікти на вулицях, будуть вибивати мігрантів, яких багато в Маріуполі. Все це призведе до вибуху репресій, насильства. Наші люди не матимуть іншого вибору, ніж виїжджати з Маріуполя, покинув свої домівки,

– пояснив Андрущенко.

У такий спосіб формується наратив для людей: або ти з нами, або проти нас. Створюється чергове "сито" для українців, які мають або стати "русскими", або вирішувати, де їм далі жити.

Важливо! Росіяни вдаються до зачисток в окупованому Маріуполі, адже у такий спосіб шукають представників українського підпілля. Окупанти влаштовують перевірки в населених пунктах, попередньо закривши їх на в’їзд та виїзд. Вони обшукують будинки, проводять допит місцевих жителів, перевіряють гаджети. Якщо знаходять щось підозріле, то забирають.

Що відомо про так звану "Русскую дружину"