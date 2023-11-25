Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що під час таких зачисток українцям треба бути дуже обережними. За його словами, випадки "бавовни" на певний час зупиняють такі дії окупантів.

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Як проводять зачистку

Росіяни закривають в’їзд та виїзд у села, а тоді ходять вулицями з перевірками: обшукують будинки, допитують людей, перевіряють гаджети. У кого знаходять щось підозріле, одразу вилучають.

Це особливо стосується селищ, де вже базуються окупанти або тільки планують. Вони обирають будинок, який їм сподобався, і починають погрожувати місцевим депортацією, розстрілом. Така зачистка йде від села до села.

Окупанти рухаються від Бердянська в бік Маріуполя. Знову шалені репресії й ми не розуміємо з чим це пов'язано. Їм (росіянам – 24 Канал) дуже не подобається, що ми все фіксуємо, про все знаємо,

– зауважив Андрющенко.

Він додав, що коли у місто чи в район приходить "бавовна", то російські загарбники на деякий час припиняють зачистки.

"Окупанти "завмирають" на тиждень. У них виникають інші проблеми: як це приховати, замовчати, знайти винних серед своїх. "Бавовна" дуже добре зупиняє зачистку", – додав Андрющенко.

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