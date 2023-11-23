Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, зазначивши, що окупанти хоч і розпочали опалювальний сезон, в більшості квартир досі немає тепла. Внаслідок цього не всі маріупольці витримують жахливі умови.
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Проблеми з опалювальним сезоном
Окупанти мають великі проблеми з опалюванням житлових будинків через те, що в Маріуполі відсутня вода. Ще напередодні повномасштабного вторгнення росіяни перебили Південно-Донбаський водогін, і Маріуполь залишився зі Старокримським водосховищем. Вода в ньому дуже жорстка та призводить до корозії труб. Використання цієї води для опалення може призвести до проривів у теплотрасах.
Окупанти оголосили, що нібито опалюваний сезон в Маріуполі розпочався та тепло є всюди. Однак насправді за повідомленнями міських жителів, близько у 70% багатоповерхівок, куди можливо було дати опалення, його досі немає,
– зазначив депутат Маріупольської міськради.
Водночас окупанти дають об'яви маріупольцям, щоб ті приходили до спеціальних пунктів за обігрівачами. Це означає, що проблеми з опаленням не вирішена.
Які проблеми з опалюванням є в окупованому Маріуполі: дивіться відео
Можна видати "премію Дарвіна"
Ба більше, окупаційна влада ще посилила проблему. В 50 будинках, які отримали прямі влучання, але при цьому їхня конструкція збереглась, люди якось виживали на 2-му чи 3-му поверхах.
Восени в цих будинках розібрали покривлю, але ремонт так і не зробили. У сезон дощів квартири людей затопило і в них з'явилась цвіль та сирість.
За це росіянам можна "премію Дарвіна" видати. Замість того, щоб поліпшити умови, вони зробили їх ще гіршими,
– наголосив Забавін.
У минулої зими у напівзруйнованих багатоповерхівках проживало по 30 – 40 людей, і люди похилого віку не витримували такі умови і помирали.
"Сьогодні в Маріуполі проживає 100 тисяч, і зараз смертність вища, ніж була до повномасштабного вторгнення, коли кількість населення в місті складала 500 тисяч людей. Старокримське кладовище продовжує зростати", – зазначив Дмитро Забавін.
Більше про ситуацію з опалюванням в окупованому Маріуполі
- В жовтні в місті опалення отримали лише 40% житлових будинків, а 30% – залишались без нього. Жителям цих, переважно пошкоджених через обстріли будинків, доведеться використовувати для обігріву електроприлади.
- Водночас з електропостачанням в Маріуполі також можуть виникнути проблеми, і не можна виключати блекаутів в місті.
- Крім того, частина навчальних закладів також залишилась без тепла. Місцеві жителі скаржаться до окупаційної адміністрації, однак вона не квапиться вирішувати цю проблему.