У Маріупольській міській раді розповіли, яка ситуація в окупованому місті. Там цитують обурених жителів, котрі риторично запитують, де ж їхня "доблесна влада". Раніше повідомлялося про те, що в половині будинків у Маріуполі немає опалення, тож блекаут у місто може прийти раніше, ніж на підконтрольну Україні територію.

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В окупованому місті досі частина будинків та навчальних закладів без тепла. Люди скаржаться до місцевої адміністрації, але жодних рішень немає. Загарбники за майже два роки так і не змогли замінити знищені ними ж комунікації та налагодити мережі,

– змальовують ситуацію у Маріупольській міській раді.

Батьки дітей, які навчаються у школі №21, говорять, що учні сидять у холодних класах.

"Стрілки переводять один на одного, наволочі. Тут діти навчаються у дві зміни, холод собачий, діти почали хворіти", – обурюються вони.

Жителі Маріуполя по проспекту Ілліча, 50, 52 та 139 повідомляють, що у квартирах немає обіцяного опалення і вони замерзають.

Маріупольці скаржаться на холод у квартирах:

"Взагалі-то у нас діти живуть! Де мер, де влада наша доблесна?!"

"Вже другий рік без тепла, в будинках залишилися здебільшого одні старі люди. На вулиці холоднеча, вітер, а у квартирах вогкість!"

У Маріупольській міській раді зазначають, що скарги на відсутність опалення у Маріуполі масові.

У мережі можна побачити цілий перелік вулиць Маріуполя, де нема тепла. Містяни пишуть не тільки про холодні батареї, а й про "озеро фекалій" – це наслідки "господарювання" окупантів.

Довідка. У січні 2016 проспект Ілліча в Маріуполі мали перейменували на проспект Бойка – на честь Володимира Бойка, колишнього власника і багаторічного керівника Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Але дружина попросила не називати проспект на честь покійного чоловіка. Назву "Проспект Героїв АТО" не змогли ухвалити, тож проспект дістав назву Нікопольський. На гугл-картах можна побачити обидві назви.

Де проспект Ілліча в Маріуполі: показуємо на карті

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