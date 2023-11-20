У Маріупольській міській раді розповіли, яка ситуація в окупованому місті. Там цитують обурених жителів, котрі риторично запитують, де ж їхня "доблесна влада". Раніше повідомлялося про те, що в половині будинків у Маріуполі немає опалення, тож блекаут у місто може прийти раніше, ніж на підконтрольну Україні територію.
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В окупованому місті досі частина будинків та навчальних закладів без тепла. Люди скаржаться до місцевої адміністрації, але жодних рішень немає. Загарбники за майже два роки так і не змогли замінити знищені ними ж комунікації та налагодити мережі,
– змальовують ситуацію у Маріупольській міській раді.
Батьки дітей, які навчаються у школі №21, говорять, що учні сидять у холодних класах.
"Стрілки переводять один на одного, наволочі. Тут діти навчаються у дві зміни, холод собачий, діти почали хворіти", – обурюються вони.
Жителі Маріуполя по проспекту Ілліча, 50, 52 та 139 повідомляють, що у квартирах немає обіцяного опалення і вони замерзають.
Маріупольці скаржаться на холод у квартирах:
- "Взагалі-то у нас діти живуть! Де мер, де влада наша доблесна?!"
- "Вже другий рік без тепла, в будинках залишилися здебільшого одні старі люди. На вулиці холоднеча, вітер, а у квартирах вогкість!"
У Маріупольській міській раді зазначають, що скарги на відсутність опалення у Маріуполі масові.
У мережі можна побачити цілий перелік вулиць Маріуполя, де нема тепла. Містяни пишуть не тільки про холодні батареї, а й про "озеро фекалій" – це наслідки "господарювання" окупантів.
Де проспект Ілліча в Маріуполі: показуємо на карті
Україна готується до зими
- Опалювальний сезон успішно розпочався. Тим, хто опалює дровами, уряд надасть субсидію.
- Енергооб'єкти України мають захист із трьох рівнів: це габіони, захист від дронів і захист від ракет.