В Мариупольском городском совете рассказали о ситуации в оккупированном городе. Там цитируют возмущенных жителей, которые риторически спрашивают, где их "доблестная власть". Ранее сообщалось о том, что в половине домов в Мариуполе нет отопления, так что блэкаут в город может прийти раньше, чем на подконтрольную Украине территорию.

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В оккупированном городе до сих пор часть домов и учебных заведений без тепла. Люди жалуются в местную администрацию, но никаких решений нет. Захватчики за два года так и не смогли заменить уничтоженные ими же коммуникации и наладить сети,

– описывают ситуацию в Мариупольском городском совете.

Родители детей, которые учатся в школе №21, говорят, что учащиеся сидят в холодных классах.

"Стрелки переводят друг на друга, сволочи. Здесь дети учатся в две смены, холод собачий, дети начали болеть", – возмущаются они.

Жители Мариуполя по проспекту Ильича, 50, 52 и 139 сообщают, что в квартирах нет обещанного отопления, и они замерзают.

Мариупольцы жалуются на холод в квартирах:

"Вообще-то у нас дети живут! Где мэр, где власть наша доблестная?!"

"Уже второй год без тепла, в домах остались в основном одни старики. На улице стужа, ветер, а в квартирах влажность!"

В Мариупольском городском совете отмечают, что жалобы на отсутствие отопления в Мариуполе массовые.

В сети можно увидеть целый перечень улиц Мариуполя, где нет тепла. Горожане пишут не только о холодных батареях, но и об "озере фекалий" – это последствия "хозяйствования" оккупантов.

Справка. В январе 2016 проспект Ильича в Мариуполе должны были переименовать в проспект Бойко – в честь Владимира Бойко, бывшего владельца и многолетнего руководителя Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Но жена попросила не называть проспект в честь покойного мужа. Название "Проспект Героев АТО" не смогли принять, поэтому проспект получил название Никопольский. На гугл-картах можно увидеть оба названия.

Где проспект Ильича в Мариуполе: показываем на карте

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