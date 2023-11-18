Цель таких зачисток – найти и арестовать проукраинское население или хотя бы заставить уехать. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Они пытаются вычистить весь проукраинский актив. Если таким образом не арестовать его, не найти, то хотя бы создать условия, когда он в значительной степени вынужден будет уехать", – объяснил чиновник.

Оккупанты ищут "насильника"

Петр Андрющенко отметил, что россиянам не нравится, что Украине известно, что происходит на временно оккупированных территориях. Враг движется от границы Запорожской области в населенные пункты в сторону Мариуполя.

Российские оккупанты выполняют такие действия именно сейчас, когда начался сезон дождей. Однако им будет тяжело двигаться по полям. Врагу придется передвигаться по асфальту. Так Украине будет легче определить что, куда и как часто двигается.

Формальным поводом является рассказ от росгвардии, что они ищут "насильника" малолетних или очередных беглецов с оружием. Но что-то непохоже. Они очень плотно закрывают деревни, идут от дома к дому. Это не просто проверка гаджетов. Это аресты, полный обыск домов. Нам известно о по меньшей мере 4 таких деревнях, которые прошли это испытание,

– сказал он.

В селах Мариупольского района еще не было подобных зачисток. В самом Мариуполе последний раз такое было примерно год назад.

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