Мета таких зачисток – знайти та заарештувати проукраїнське населення або хоча б змусити виїхати. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Вони намагаються вичистити весь проукраїнський актив. Якщо у такий спосіб не заарештувати його, не знайти, то хоча б створити умови, коли він значною мірою буде змушений виїхати", – пояснив посадовець.

Окупанти шукають "ґвалтівника"

Петро Андрющенко зазначив, що росіянам не подобається, що Україні відомо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Ворог рухається від кордону Запорізької області до населених пунктів у бік Маріуполя.

Російські окупанти виконують такі дії саме зараз, коли почався сезон дощів. Однак їм буде важко рухатися полями. Ворогу доведеться пересуватись асфальтом. Так Україні буде легше визначити що, куди та як часто рухається.

Формальним приводом є розповіді від росгвардії, що вони шукають "ґвалтівника" малолітніх або чергових втікачів зі зброєю. Але щось не схоже. Вони дуже щільно закривають села, йдуть від дому до дому. Це не просто перевірка гаджетів. Це арешти, повний обшук будівель. Нам відомо про щонайменше 4 таких села, які пройшли це випробування,

– сказав він.

У селах Маріупольсього району ще не було подібних зачисток. У самому Маріуполі востаннє таке було приблизно рік тому.

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