Спілкуючись з журналістами, вона пригадала історію, яка їй найбільше закарбувалася у пам'яті. Катерина Сухомлинова розповіла про поранену дівчинку та її матір, котра за метрів 8 лежала у калюжі власної крові.

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Для розуміння! Катерина Сухомлинова – депутатка міської ради, рятувальниця, волонтерка та координаторка Центру імені Лемкіна, який займається документуванням російських воєнних злочинів в Україні.

Врятувала 15-річну дівчинку

Найбільше закарбувалося їй у пам'яті 15 березня 2022 року. То був останній день її перебування на лівому березі Маріуполя. Катерина пригадує, як побачила дівчинку 15 – 16 років, котру звали Лєра. Вона сиділа біля розбомбленої машини, в якій був її вітчим. Він не подавав жодних ознак життя. А за 8 метрів від автівки лежала матір дівчинки у калюжі крові.

Сама дівчинка була поранена, в неї звисала одна ручка. Її мама була жива, та я розуміла, що не врятую двох. Потрібно було йти пішки. Бомбили постійно,

– пригадує вона.

За словами Катерини, матір дівчинки попросила взяти її рюкзак з документами. Вона сказала, що в ньому є гроші та трохи їжі. Після цього волонтерка перебралася з дитиною до під'їзду одного з будинків.

Розрізала закривавлену толстовку дівчинки, перев'язала руку. Відвернула толстовку, відкрилось поранення шиї осколком. Вона втратила багато крові. На щастя, залишився останній компрес для ампутантів. Намотала його, швидко одягнула Лєру, бо був мороз -10,

– продовжує вона.

Катерина пригадує, що дівчинка була худенькою, маленькою та втрачала свідомість. Вона додала, що не знала, як під обстрілами дотягнути Лєру до лікарні. Водночас вона розуміла, що ніколи собі не пробачить, якщо дитина замерзне та помре від втрати крові.

Уздовж дороги лежали геть понівечені загиблі, без частин тіла. Бог дав мені сил, донесла. Коли передала Лєру лікарям, то залишила в кишені толстовки свій номер телефону і соцмережі. Того ж дня я повернулася до місця, звідки забрала Лєру. Шукала її маму. Не знайшла,

– зазначила вона.

Катерину спитали, чи знайшла її Лєра. Вона розповіла, що так. Дівчинка подякувала за порятунок. Що стосується її мами, то її, на щастя, теж вдалося врятувати.