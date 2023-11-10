Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що про цю залізницю взагалі ще навіть думати зарано. Окупанти лише готують земельну ділянку під колію. Її реально запустити не раніше 2026 року, якщо все пройде згідно з планом.

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Але є інша залізниця

Як наголосив Андрющенко, колаборанти не розповідають про іншу залізничну гілку, яку зводять на півночі від Маріуполя в районі села Гранітне. Там росіяни намагаються вклинитися в чинну залізничну гілку, яка простягається між Маріуполем та Волновахою.

Там все не дуже добре. Наприкінці листопада – на початку грудня там можемо вже побачити потяги. Ресурс окупанти залучили глобальний. Можуть встигнути. Хоча тут може вплинути погода, але поки не бачимо, щоб там була негода. Будемо сподіватися на ЗСУ. Можливо, в якийсь інший спосіб вийде вплинути на це все,

– зауважив Андрющенко.

Дивіться розмову з Петром Андрющенком на ютубі 24 Каналу

На щастя, окупанти там можуть використовувати поки лише одну колію. Тому наразі не буде руху у зворотний бік. Але росіяни дійсно зможуть дещо покращити свою логістику на цьому напрямку, враховуючи ще й те, що вони привезли балкери до місцевого порту.

Плани окупантів щодо залізниці: коротко