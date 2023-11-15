Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що порт працює майже повноцінно. Окупанти таки змогли вийти на певну потужність.

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Великої кількості цивільних суден в порту немає. Найімовірніше, росіяни тут діють обережно, щоб їхні кораблі не потрапили під санкції.

Заходять судна двох класів

Як розповів Андрющенко, кораблів в Маріупольському порту значно побільшало. Зараз туди заходять судна двох класів. Раніше це були лише кораблі "річка – море", які вивозили українське зерно до Ростова-на-Дону. Тепер вони ще й переправляють його в один з портів в Криму.

Також в порту перебуває щонайменше 3 балкери. Відомо, що два з них окупанти просто вкрали. Раніше вони належали іншим власникам.

На балкерах вони вивозять вугілля з окупованих регіонів Донецької області. А привозять – бетонні укріплення. Поки вони не ризикують доставляти щось серйозніше на кшталт боєприпасів чи військової техніки,

– зазначив Андрющенко.

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Найімовірніше, окупанти чекають запуск залізниці від Маріуполя до Волновахи, щоб можна було швидко розвантажити судна з боєприпасами. В іншому випадку їм доведеться зберігати певний час все це в порту. А такі місця зберігання часто стають ціллю для ударів.

Зверніть увагу! Раніше окупанти розповідали, що будують залізницю з Якимівки Запорізької області до Ростова-на-Дону. Це не зовсім так, адже таке будівництво лише в планах. Але є інший реальніший проєкт.

Ситуація в Маріуполі: коротко