Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что порт работает почти полноценно. Оккупанты таки смогли выйти на определенную мощность.

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Большого количества гражданских судов в порту нет. Скорее всего, россияне здесь действуют осторожно, чтобы их корабли не попали под санкции.

Заходят суда двух классов

Как рассказал Андрющенко, кораблей в Мариупольском порту стало значительно больше. Сейчас туда заходят суда двух классов. Раньше это были только корабли "река – море", которые вывозили украинское зерно в Ростов-на-Дону. Теперь они переправляют его и в один из портов в Крыму.

Также в порту находится не менее 3 балкеров. Известно, что два из них оккупанты просто украли. Раньше они принадлежали другим владельцам.

На балкерах они вывозят уголь из оккупированных регионов Донецкой области. А привозят – бетонные укрепления. Пока они не рискуют доставлять что-то посерьезнее типа боеприпасов или военной техники,

– отметил Андрющенко.

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Скорее всего, оккупанты ожидают запуск железной дороги от Мариуполя до Волновахи, чтобы можно было быстро разгрузить суда с боеприпасами. В противном случае им придется хранить определенное время все это в порту. А такие места хранения часто становятся целью ударов.

Обратите внимание! Раньше оккупанты рассказывали, что строят железную дорогу из Якимовки Запорожской области к Ростову-на-Дону Это не совсем так, ведь такое строительство только в планах. Но есть другой более реальный проект.

Ситуация в Мариуполе: коротко